Canottieri e la festa che fa storia Folla per l’anniversario dei 70 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Un’intensa e strepitosa giornata di festeggiamenti tra, sport, progetti futuri ed emozioni. Tutto questo è stata, sabato scorso, la celebrazione per il 70°versario della SocietàPesaro, fondata nel 1954 dall’esule giuliano-dalmata Bruno Puja, insieme ad un gruppo di sportivi pesaresi. Tantissimi i presenti, dai soci storici ai master, e naturalmente i giovani atleti con i loro allenatori, che dalla mattina hanno animato la sede di Calata Caio Duilio al Porto, una delle zone più belle della città, attirando curiosi e appassionati con un’esposizione di barche storiche e recenti, l’allestimento di una mostra e la proiezione di un docufilm, una gara sociale per la 2ª edizione del Trofeo Puja ed infine, all’ora del tramonto, un evento in grande stile sulla terrazza della