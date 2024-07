Bracciante morto a Latina arrestato il datore di lavoro | Condotta disumana poteva salvarlo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 luglio 2024) Antonello Lovato, titolate dell’azienda agricola in cui lavorava Satnam Singh, è stato. Il gip di, Giuseppe Molfese, nell’ordinanza cautelare per ildideldeceduto il 19 giugno dopo un incidente sul, scrive che quella di Lovato è stata una “”. Lovato è accusato di “omicidio doloso”, secondo quanto reso noto dalla procura di. In una nota si sottolinea che “sulla scorta delle risultanze della consulenza medico legale”, la procura ha modificato l’ipoteso di reato passando dall’omicidio colposo all’omicidio doloso con dolo eventuale. La consulenza medico-legale, infatti, ha “accertato che ove l’indiano, deceduto per la copiosa perdita di sangue, fosse stato tempestivamente soccorso, si sarebbe con ogni probabilità salvato”.