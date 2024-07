Borsa | avvio in calo in Europa Parigi -058%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Le Borse innon pensano più alle elezioni francesi e raccolgono le prese di profitto, in attesa dei dati sull'inflazione nell'area dell'euro, dopo che i responsabili delle politiche hanno segnalato di aver bisogno di ulteriori prove che le pressioni sui prezzi si stiano allentando prima di prendere in considerazione un altro taglio dei tassi di interesse.cede lo 0,58%, Francoforte è invariata (-0,02%) e Londra cede lo 0,39 per cento. .