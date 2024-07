Bandita la prima gara della linea 2 della Metro di Torino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Con un valore di circa 16 milioni di euro, prende il via laper lapolitana di. Oggetto del bando sono le attività di supporto al commissario straordinario Bernardino Chiaia per il project management relativo alla scelta del sistema e dei treni, alla realizzazione delle opere civilitratta Rebaudengo-Porta Nuova e all'opzione per i servizi per la successiva tratta Porta Nuova-Politecnico. Una volta definito il servizio di project manager consulting, il commissario e la società Infra.To potranno bandire le prossime gare entro il 2025 per la scelta del sistema di segnalamento e del materiale rotabile e la realizzazione delle opere civili. "Siamo partiti. - commenta il sindaco Stefano Lo Russo - Sono contento che il commissario di Governo abbia ricevuto la conferma da parte del ministero che la rimodulazionetratta è stata ufficialmente approvata e ciò ha consentito di partire con ladelle gare esecutive2.