Baby Gang e Morgan oggi hanno tirato un sospiro di sollievo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 luglio 2024) Cosain comune? All’apparenza niente, se non che entrambi si occupano di musica, seppur in maniera totalmente differente. Maentrambiundiperché tutti e due sono stati assolti da un’accusa che gli era stata mossa. Il primo, condannato in primo grado a quattro anni e dieci mesi per presunta rapina, è stato assolto in appello con la formula piena per ‘non aver commesso il fatto’, mentre il secondo, accusato da Bugo di diffamazione, è stato assolto perché ‘il fatto non sussiste’. “La verità è che io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca”, ha dichiarato il cantautore al Corriere della Sera. “In passato, quando mi sono trovato senza una casa e ho avuto bisogno di aiuto, lui mi ha dato una mano.