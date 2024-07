Atletica Golden Gala | all’Olimpico di Roma ci saranno Iapichino e Diaz

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Sarà grande spettacolo neldi venerdì 30 agosto allo Stadio Olimpico. Al 'Pietro Mennea – Presented by IP non mancheranno le stelle italiani e internazionali. Larissae Andysfidano i campioni del lungo e del triplo Malaika Mihambo e Hugues Fabrice Zango nel tredicesimo appuntamento della Wanda Diamond League. L'anno scorso, a Firenze,trionfò con 6,79 dando il la a una strisce di tre vittorie consecutive nella competizione. Nel triplo, attesissimo il campione del mondo di Budapest e oro indoor di Glasgow Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso), sempre sul podio mondiale nelle ultime tre edizioni all'aperto.