Wimbledon | Sonego non sbaglia con Navone ora Bautista al secondo turno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lorenzoavanza aldi. Il tennista torinese fa fruttare l’ottimo sorteggio e batte tre set a zero la testa di serie numero 31 Mariano. Punteggio finale di 6-4 7-6(2) 6-4 in due ore e ventisei minuti di gioco a favore del numero 54 del mondo, che ha concesso solo quattro palle break, tre annullate, nell’arco di tutto l’incontro. Si confermano le grandi difficoltà disull’erba. L’argentino ha perso tutte e tre le partite giocate su questa superficie (Draper al Queen’s, Hussey a Eastbourne e oggi).alaffronterà il numero 112 del mondoAgut, che ha dominato in tre set il tedesco Marterer. L’azzurro andrà a caccia della seconda vittoria consecutiva in torneo Atp, cosa che nel 2024 non è ancora mai capitata.