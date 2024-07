Wimbledon i risultati degli italiani al primo turno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Londra, 1 luglio 2024 – Comincia discretamente bene lo slam londinese per i tennisti: 4 su 5 (in attesa di Bellucci, partita sospesa riprenderà domani) passano al secondo, lanciando buoni segnali e dimostrando che, a Londra, l’Italia c’è. Vince Jannik Sinner contro il quasi omonimo Yannick Hanfmann: dopo 2 set dominati, nel terzo periodo un piccolo passaggio a vuoto della testa di serie numero 1 del torneo, che perde il servizio e chiude il set sotto 3-6. Nel quarto set Jannik spazza via ogni possibile pensiero di rimonta dell’avversario, vincendo per 6 game a 3 e prendendosi il secondo. Berrettini, invece, si comporta alla grande contro un avversario difficile come Fucsovics: dopo ilset vinto al tie-break (7-3), il romano sale in cattedra vincendo il set successivo per 6-2.