Vaccini Fimp Piemonte | Coperture migliori se pediatra immunizza propri assistiti

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute) – “Sulle vaccinazioni l’impegno della, la Federazione italiana medici pediatri, è totale perché ilsi occupa del bambino nella sua interezza, dalla prevenzione delle malattie alla diagnosi e cura. La vaccinazione è fondamentale per evitare malattie pericolose, ma è meglio se ad effettuarla aisono i pediatri”. Lo ha detto Giuseppe Palena, segretario regionale, in occasione del corso ‘Pediatria di famiglia. La protagonista della raccomandazione vaccinale’, organizzato dalla federazione nell’ambito del progetto ‘VaccinAzione’ che si è svolto in questi giorni a Torino.“Inla prevenzione vaccinale è diffusa a macchia di leopardo – spiega Palena – Le Asl con indici vaccinali molto elevati sono quelle in cui c’è una convenzione secondo cui la vaccinazione viene somministrata daldel bambino nelo ambulatorio, oppure all’interno della struttura dell’Asl” preposta.