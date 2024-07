Untouchable e Malafemmena ecco le collezioni Primavera Estate 2025 di Vittoria Coccorese e Ciro Carlino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fiera, femminile, libera, sensuale, sofisticata, protagonista: è la donna secondoche ieri sera insieme al suo compagnoha presentato leSpring Summerdei due brand Silence Limited e Bohemian Vì.All’imbrunire, gli invitati dopo un aperitivo sulla terrazza panoramica della villa di Posillipo si sono accomodati su poltroncine bianche per ammirare i nuovi must della moda che verrà. La scritta Bohemian Vì proiettata sulla facciata della villa ha dato inizio alla sfilata., nome della collezione, è dedicata alle donne che non subiscono i cliché ma sono artefici di una rivoluzione che si vince con abiti lunghi e sinuosi, trame crochet e inserti in lurex, righe “missoniane” multicolor, trafori, scollature sulla schiena, ricami e applicazioni esotiche, trasparenze, camicie in denim, tessuti leggerissimi ed eterei, gilet mini e maxi con cordoncini e nappine per evasioni a piedi nudi sulla spiaggia.