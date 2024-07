Un tifoso sloveno mostra la maglia di Messi mentre Ronaldo tira una punizione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sito inglese: Cristianosta vivendo un’altra notte frustranteil Portogallo è bloccato dalla Slovenia negli ottavi di finale di Euro 2024. Offerta speciale per i tifosi inglesi: ricevi GRATIS per un ANNO la newsletter Premium Transfer di Fabrizio Romano (normalmente costa £ 60)!non ha ancora segnato nel torneo, nonostante abbia tentato più volte la porta e abbia calciato praticamente tutti i calci didel Portogallo. Il suo posto in squadra è stato messo in discussione e con ogni partita che passa diventa chiaro chedeve essere gradualmente eliminato dalla squadra. Roberto Martinez continua a scegliere l’uomo dell’Al-Nassr e durante la partita,si preparava a battere unache alla fine è finita alta sopra la traversa, si è visto unche reggeva una maglietta disugli spalti.