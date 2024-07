Un elogio alla Nazionale e al suo allenatore di Certaldo

Leggi tutta la notizia su lortica

Quando il posto da' natali al Boccaccio, le novelle sono giuste come il Vangelo e i racconti la TV, matv ho visto, la migliore partita della riserva di Locatelli, lo spostamento di Chiesa a destra, la forma smagliante di Bastoni e di Di Lorenzo, Darmian a sinistra, un ergonomica prestazione corale atletica di due centravanti, che stavano la' davanti, un Barella tre quartista e pure regista, ottima la corsa sempre terzi, i secondi erano i guardialinee. Preparazione atletica e di corsa oltre che schemi da Milano Marittima dopo un'ottima mangiata di pesce a Cervia. Milan futuro, Juve u23, Atalanta u23 questa è la politica, che porta a questi successi. Obbligare 3 inserimenti di sovranisti italiani in serie A, dai propri settori giovanili, avremo forse un 15 enne che gioca in, caponi imparate!!!! Ah!, meno male, che Ernesto Calindri di, ci indica un Cynar per calmare il nostro fegato!!