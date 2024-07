Tra tecnologia e artigianalità I cinquant’anni dell’Elettrica Valeri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) DAGLI STORES di moda agli hotel storici. Dalle opere d’arte a edifici a zero emissioni. Sostenibilità, innovazione e cura dei dettagli sono le parole d’ordine diEngineering and Management, nuovo brand dell’azienda Elettrica. Tutto è nato nel settore degli impianti elettrici e già allora, nel 1974, l’intuizione fu felice. Quella che è iniziata come un’attività familiare in un piccolo comune della provincia perugina, Gualdo Cattaneo, si è subito espansa con lavori e cantieri in tutta l’Umbria, per poi superare iconfini del ’cuore verde d’Italia’ e organizzarsi per intervenire in ogni zona del Belpaese fino ad arrivare a operare nelle più importanti città europee. È una storia di successo quella dell’azienda fondata da Lanfranco e Patrizia e guidata ormai da qualche anno dai tre figli – Luca, Paolo e Michele – che, in occasione dei 50 anni dalla fondazione, hanno voluto dare una nuova veste all’azienda di famiglia, saldamente ancorata alle proprie radici ma proiettata verso una dimensione internazionale.