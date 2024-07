Rugby Della Ratta lascia Biella e ‘promuove’ i Cavalieri | Possono ancora migliorare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Prato, 1 luglio 2024 - “Per me si è chiusa una stagione sicuramente positiva come giocatore, considerando che abbiamo lottato per i playoff fino all'ultimo. Ma anche come preparatore dell'U18, che ho visto crescere durante tutto l'anno. Il prossimo anno non sarà più a: non hodeciso dove giocherò, ma lo farò a breve”. Parola di Leonardo, che ha così tracciato il proprio bilancio stagionale. Il rugbista pratese, cresciuto nei “vecchi”, hato il Chersoni nel 2018 per giocare nel sodalizio biellese, in Serie A. E in Piemonte era rimasto praticamente fino ad oggi, fatta eccezione per l'avventura trascurabile di Noceto (quel campionato non si disputò a causapandemia, ndr) e per la stagione 2021/22 trascorsa a Vicenza.