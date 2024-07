Prosciugare le pozzanghere di fascismo | così Giuli sui presunti nostalgici in FdI

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug – Ci mancavano, in effetti, le “di” di FdI, come nuova metafora del cattivo da espellere, usata da Alessandronel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Torna insomma il cattivo littorio eterno, come da tradizione sinistra. Tornano le “richieste” a Giorgia Meloni per essere “più antifascista”. Solo che in questo caso provengono “da destra”. Il che dà una dimensione della realtà concreta della questione, peraltro riconosciuta dallo stessonelle dichiarazioni rilasciate. “ledi”:su FdI L’intervista invero sarebbe anche piuttosto divertente. Più che altro perché a prescindere dalla qualità modesta delle affermazioni, è un riassunto perfetto di tutto ciò che si pretende dal pensiero unico nei confronti della eterna e inflazionatissima “questione”, la stessa che fa urlare menti non esattamente illuminate del Pd che un candidato abbia fatto il saluto romano mentre alzava una mano in modo normalissimo, o che fa aprire interrogazioni parlamentari per qualche celebrazione riguardante tragedie del passato come quella di Acca Larenzia.