Palermo la carica dei 4mila in coda per New Martina Chi è la TikToker delle pellicole per smartphone che fa impazzire i ragazzi – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Centinaia di persone in fila, che attendono emozionate il momento in cui entreranno in contatto con il loro idolo: sono scene viste e riviste, prima dei concerti,premiére di qualche film, o persino in occasione di qualche firma-copie. Le immagini che provengono dastanno però facendo discutere perché quella gente accalcata attende una, Carmen Fiorito (alias New). Che è diventata famosissima online, conquistando milioni di followers, semplicemente perché applicasugli schermi degli. Un successo che lei ha spiegato così: «I follower apprezzano la mia spontaneità. Poi sono i gesti che faccio, la velocità con cui applico lee le cover. E l’Asmr». Ovvero la sensazione di rilassamento che nasce dall’ascolto di determinati suoni, come quellounghie sullo schermo.