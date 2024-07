Osimhen annuncio di Fabrizio Romano | novità sulla pista Premier League

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Settimane decisive per il futuro di Victor: l’attaccante nigeriano restalista dei possibili partenti, con tanto di maxi clausola rescissoria che supera i 100 milioni di euro. Quale sarà il futuro di Victor? I dubbi su quella che potrà essere la possibile destinazioni sono molteplici, masua partenza da Napoli parrebbero esserci ormai pochissimi dubbi. L’attaccante nigeriano è da tempo nella lista dei possibili partenti e anche lo stesso Antonio Conte, nel corso della presentazione a Palazzo Reale tenutasi nella scorsa settimana, ha confermato tale scenario. Al momento, però, non sembrerebbero esserci offerte concrete per il nigeriano, che comunque spera in una chiamata dalla, ritenuta meta gradita da parte proprio dell’ex Lille.