Never Let Go - A un Passo dal Male | Halle Berry è una madre protettiva nel trailer italiano dell' horror

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 1 luglio 2024) In esclusiva per Movieplayer.it, ildel nuovopsicologico di Alexandre Aja conanticipa nuovi orrori per chi non 'resta legato alla casa'. Il terrore corre fuori dalla porta di casa e l'unico modo per non esserne risucchiato è rimanere saldamente legati alle mura domestiche. O almeno, questo è quanto ci viene suggerito daldiLet Go - A undal, nuovodi Alexandre Aja, lanciato in esclusiva da Movieplayer.it. Al centro del film, in arrivo nei cinema italiani il 26 settembre distribuito da Notorious Pictures, la starnei panni die a tratti un tantino isterica. La sinossi InLet Go - A undalveste i .