Nazionale in crisi incubo mondiale | gli Azzurri saranno pronti in tempo?

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’estate degli sportsi è aperta con i grandi successi agli Europei di Atletica leggera, giocati in casa a Roma, e con un medagliere finale da record, che ha visto latrionfare con 24 medaglie complessive. Un risultato che fa ben sperare in vista delle Olimpiadi di Parigi in partenza il 26 luglio. Certo, tutto precario perché non si spende sulle strutture e al momento ci guidano i singoli. Allo stesso modo, le nazionali di calcio minori, Under 21 e Under 19, mietono importanti successi.Leggi anche: Luciano Spalletti: migliaia di euro di contributi pubblici per il suo albergo e la società agricola Ma lo psicodramma che coinvolge gli italiani, sempre meno in verità, è quello dellamaggiore. Indalla poco onorevole eliminazione ai mondiali 2014 del Brasile, in cui glinon superarono il girone di qualificazione.