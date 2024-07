Mary di Danimarca col cappotto in Groenlandia la mano indiscreta del Re

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 1 luglio 2024)die suo marito Federico sono partiti per l’annuale viaggio di Stato in. Si tratta del primo da Sovrani per l’augusta coppia e durante il tour, che li vede impegnati fino al 6 luglio, ci sono stati dei segnali di riavvicinamento dopo il presunto tradimento del Re. Con tanto di gesto indiscretoe Federico di, viaggio in Groelandiae Federico dinon viaggiano da soli. Con loro infatti ci sono anche i figli più piccoli, Vincent e Josephine. Una scelta strategica quella di avere degli accompagnatori che possono aiutare a stemperare eventuali tensioni di coppia o situazioni imbarazzanti. Le loro Maestà stanno attraversando un periodo difficile, il loro matrimonio è stato messo seriamente in pericolo dopo che sono circolate delle foto del Re in compagnia di una donna, Genoveva Casanova, in atteggiamenti intimi.