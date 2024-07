Lucca Fashion Weekend chiude con un bel successo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Grandee ottimi riscontri di pubblico e partecipazione per la seconda edizione di, la manifestazione dedicata alla moda che ha visto tre giorni ricchi di appuntamenti, tra installazioni, talk, mostre ed esposizioni suggestive nei palazzi d’arte tra i più belli della città. Un evento che ha saputo coinvolgere importanti brand di moda nazionali e internazionali, con sfilate di capi inediti, shooting open air, presentazioni, ma anche e soprattutto le storiche attività cittadine, con spazio per la gastronomia, l’artigianato e le tradizioni. Centinaia gli scatti di appassionati e visitatori per le vetrine di Artisanal Crossroad ed esemplare la sinergia tra le numerose attività che si sono unite per realizzare progetti congiunti nell’ambito della manifestazione, come l’evento a Palazzo Tucci o l’Orange Show nel quartiere Arancio.