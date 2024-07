Lascia il gruppo di amici e cambia itinerario Precipita sull’Adamello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tragedia nel comprensorio adamellino ieri mattina. Un uomo di 50 anni della provincia di Mantova che si trovava con undi: Daniele Terzi, di Viadana Mantovana, ha perso la vita. L’incidente è accaduto attorno alle dieci del mattino nel territorio di Sonico, in Valcamonica. L’uomo, che era partito dal rifugio Gnutti ha raggiunto con glila testa della val Miller. Una volta giunto lì ha deciso di proseguire da solo. Glihanno preso la “Via Terzulli“, una parete attrezzata con catene che consente di raggiungere il passo Adamello e poi salire in cima. Terzi ha preferito prendere un canalone. Nel tentativo di risalirlo sarebbe caduto nel vuoto. A dare l’allarme sono stati gli, che non lo hanno visto arrivare. Nessuno ha assistito all’incidente.