Landini Cgil | Cancelleremo l’Autonomia differenziata con il referendum

(Di lunedì 1 luglio 2024) Unassieme alla Uil contro. «Perché quella legge aumenta i divari e le diseguaglianze, non solo a danno del Mezzogiorno ma negando la crescita dell’intero Paese». Lo annuncia a La Stampa il leader dellaMaurizio. Perché secondo il sindacalista con quella legge «si colpisce il diritto all’istruzione e alla sanità, compresa l’azione di prevenzione per gli incidenti nei luoghi di lavoro. Si mette in discussione il contratto nazionale di lavoro e non vi saranno più politiche industriali e infrastrutturali valide per tutti». Secondo«è in campo un pericoloso tentativo di modificare la Costituzione. E noi vogliamo difendere la nostra democrazia praticandola». Nei confronti del governo, spiega il leader, «non siamo disponibili a nuovi tagli a sanità, salari e pensioni, chiediamo il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego.