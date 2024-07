La redazione di The Hollywood Reporter Roma si dimette in blocco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – “Mi sono dimesso da direttore di The”. Così si apre un lungo post su Instagram di Boris Sollazzo, direttore della testata dallo scorso febbraio, che ha annunciato oggi le sue dimissioni in un comunicato stampa, insieme a quelle degli altri giornalisti. "I giornalisti di Thehanno preso una decisione estremamente sofferta, per non dire drammatica – si legge nelle prime righe del comunicato ufficiale – Da mesi non ottengono lo stipendio, da mesi la società editrice di THRappare incapace di offrire una qualsivoglia prospettiva realistica alla testata”. I giornalisti hanno continuato a lavorare per mesi senza essere pagati, per la pura passione di realizzare la leggendaria testata di spettacolo, arrivata in Italia solo nel 2023.