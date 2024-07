La Corte suprema concede l' immunità parziale a Trump | cosa cambia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024)a Donald: laha annullato la decisione di respingere la richiesta diper l'ex presidente americano dal processo federale per la sovversione delle elezioni del 2020. La- con sei voti a favore, quelli dei giudici conservatori, e tre contrari, quelli dei giudici liberali - ha stabilito che gli ex presidenti hanno diritto all'assoluta dai procedimenti giudiziari per le azioni compiute nell'ambito della loro autorità costituzionale ma non hanno diritto all'per le azioni intraprese a titolo privato. Una "grande vittoria" per la democrazia: ha commentato l'ex presidente.è imputato anche per le carte segrete di Mar-a-Lago e per il tentativo di ribaltare il voto in Georgia.