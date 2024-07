La Biennale Teatro 2024 si chiude tra applausi e interrogativi Il Leone d’oro va a Back to Back Theatre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’ultimo flash, sulla scena finale della, mostra una cinquantina di addetti ai lavori mescolati insieme, attori, autori, direttori e tecnici, che ballano rilassati e sereni nel cortile del ristorante Alle Bombarde dell’Arsenale di Venezia, dopo la cena a buffet, sotto a una splendida mezzanotte stellata. Soltanto uno o due, sottovoce, parlano del futuro: chi sarà scelto per organizzare i prossimi festival nessuno riesce a immaginarlo con certezza. In fondo il giro di boa politico per ora non c’è stato, del resto le prime Biennali dopo l’insediamento del nuovo governo di Giorgia Meloni, erano ancora solidamente nelle mani di curatori già in carica. A uno addirittura, Alessandro Barbera per il cinema, è stato subito prorogato il mandato.