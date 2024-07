Incidente alle porte di Fragagnano morto 35enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoNel pomeriggio di oggi, unstradale si è verificato nel Tarantino, sulla strada provinciale che collegaa Monteparano, coinvolgendo tre veicoli e provocando la morte di un uomo di 35 anni di Taranto. L’è avvenuto all’altezza di una rotatoria. Un furgone, con due persone a bordo, proveniente dae diretto a Monteparano, ha urtato, per cause ancora da accertare, un altro furgone che stava attraversando la rotatoria. L’impatto, nonostante non sia stato violento, ha causato il ribaltamento del furgone che è poi finito contro un’auto parcheggiata sulla strada. L’auto era fortunatamente vuota al momento dell’. Sul luogo dell’sono intervenuti prontamente i Carabinieri die di Manduria, insieme ai Vigili del Fuoco di Taranto.