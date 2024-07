Il cosiddetto Bonus Scuola aiuta i genitori nella spesa per i libri di testo e in alcune Regioni anche per dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 1 luglio 2024) Non solo zaini, mensa e quaderni ma soprattutto i. L’istruzione è sempre più cara tanto che le spese per fare studiare i propri figli gravano ogni anno di più sul budget familiare. Per sostenere questi specifici costi, il Governo ha creato ilche intendere iad acquistare idiscolastici e, inlee gliper lasuperiore: dieci consigli utili per fare la scelta giusta X Leggi› Figli, quanto ci costano? Un terzo del budget familiare, e parecchie rinunce Chi può richiedere ilPossono richiedere il contributo le famiglie con figli studenti che sono iscritti a scuole secondarie di primo o secondo grado statali, paritarie o incluse nell’Albo regionale delle scuole non paritarie.