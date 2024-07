I gol fioccano mentre La Roja raggiunge i quarti di finale di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 1 luglio 2024)-06-30 22:53:05 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Fabian Ruiz e Nico Williams hanno entrambi segnato un gol e fornito un assist,la Spagna è riuscita a rimontare e a porre fine al cammino della Georgia verso la fase a eliminazione diretta di UEFA, alla sua prima apparizione in un torneo importante. Robin Le Normand devia il cross del terzino destro Otar Kakabadze al 18? e gli sfavoriti diventano la prima squadra a segnare contro la Spagna nella fasecon la prima vera occasione della partita a Colonia. Il centrocampista del Manchester City Rodri, rientrato nella formazione titolare dopo la squalifica, ha pareggiato a sei minuti dall’intervallo, nonostante la Spagna abbia dovuto subire un controllo del Video Assistant Referee (VAR) per un sospetto fuorigioco di Alvaro Morata.