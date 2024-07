I concerti che non vediamo l’ora di vedere a Luglio 2024 in Italia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Altissima l’attesa per iche si terranno nel mese diin: nel nostro paese ritorneranno grandi nomi internazionali che infiammeranno la già torrida penisola. Le prime due sere del nuovo mese si aprono con Max Pezzali che si esibirà allo stadio San Siro: sempre nella città meneghina il 2arriveranno gli Arcade Fire attesi e l’unica datana alla Fiera di Rho. I Bad Religion saranno a Padova il 3, stesso giorno nel quale Nicki Minaj calcherà il palco di Milano (Fiera Rho). Alla Scala del calcio arriverà Zucchero per una doppietta prevista 4 e 5, mentre sono tre le date nelle quali rivedremo i Queens Of The Stone Age (4, 5 e 6rispettivamente a Roma, Vicenza e Milano). Gli Smashing Pumpkins si esibiranno a Luca con l’unico live per l’dell’estate stesso giorno nel quale si ricomporrà il trio Silvestri, Fabi e Gazzè per il concerto al Circo Massimo, volto a celebrare i dieci anni dall’uscita dell’album Il Padrone Della Festa.