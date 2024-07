Highlights e gol Portogallo-Slovenia 3-0 dopo rigori | ottavi Euro 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilcon glie i gol di3-0, match valido per glidi finale di. A Francoforte, su un campo indecoroso come da diversi giorni per via della pioggia, primo tempo in cui sono i lusitani ad attaccare maggiormente, trovando qualche chance con Ronaldo su punizione e Palinha nel recupero che scheggia il palo, nella ripresa salgono i giri del motore dei campioni del 2016, ma il risultato non cambia. Nei supplementari una clamorosa, grande, occasione per entrambe: prima il rigore di Ronaldo che si fa ipnotizzare da Oblak e si mette a piangere, poi Sesko tutto solo contro Diogo Costa lo perdonal’erroraccio di Pepe. Si va allora ai calci di rigore: malissimo gli sloveni, Diogo Costa diventa l’eroe lusitano.