Giustarini lascia la casacca biancorossa Raggiunto l’accordo con la Sanremese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Manueleindosserà la maglia della. E’ stata la stessa società ligure a dare l’annuncio ufficiale delper la prossima stagione. L’attaccante quindiil Grosseto. Nato il 26 agosto 1994 a Grosseto,è una seconda punta di grande esperienza e qualità; è reduce dalla vittoria nei play off del girone E di serie D con la maglia del Grosseto. Nella sua carriera ha totalizzato oltre 200 presenze in D, con 56 reti e 17 assist. Ha vestito le maglie di Budoni, Pianese, Flaminia, Montevarchi, Follonica Gavorrano, Pistoiese, Tau Altopascio e appunto Grosseto. È andato due volte in doppia cifra con Montevarchi e Follonica Gavorrano e ha vinto due campionati e una coppa Italia di serie D. "La trattativa con lasi è conclusa rapidamente – dice–.