FWA | quale operatore offre la connessione migliore?

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 1 luglio 2024) La tecnologia 5G FWA (Fixed Wireless Access) rappresenta una rivoluzione nel panorama delle connessioni a banda larga,ndo prestazioni superiori rispetto alle tecnologie tradizionali come xDSL e FTTC. Questo articolo approfondisce i risultati del rapporto di Opensignal del giugno 2024, che valuta le prestazioni dei principali fornitori di 5G FWA in Italia: Fastweb, EOLO, WindTre, Vodafone e Linkem. L’evoluzione del 5G FWA e il suo impatto sui servizi broadband in Italia L’analisi Opensignal sul 5G FWA Opensignal ha utilizzato una vasta gamma di test per valutare le prestazioni dei vari fornitori in 5G FWA. Fixed Wireless Access è la tecnologia utilizzata per la rete fissa non coperta dalla fibra ottica FTTH che sfrutta la rete cellulare 4G o 5G.