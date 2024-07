Fondazione Crt | da quando le ostilità interne sono finite sui giornali il silenzio è imbarazzante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024)ne ho scritto, sapevo che laCrt (Cassa di Risparmio di Torino) sarebbe stata fonte di dispiaceri ancora a lungo per la condotta dei componenti dei suoi organi, di cui leggiamo dichiarazioni e prodezze sui principaliitaliani. LaCrt ha un patrimonio netto di 2,5 miliardi, eroga oltre 70 milioni all’anno di contributi e ha partecipazioni importanti in Unicredit e Generali. Ha anche il completo controllo di alcune società partecipata in tutta Italia, dalle vigne alle banche. Un bel tassello del Sistema Piemonte e un centro di potere fenomenale. I componenti degli organi della, invece di applicarsi nell’attività prevista dallo statuto, erano dediti ad ordire tranelli, a menar fendenti l’un l’altro senza risparmio, a spartirsi gli incarichi nelle società partecipate, incuranti di potenziali conflitti di interessi.