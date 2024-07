Fasano la porta dell’ascensore si apre ma la cabina non c’è | 25enne precipita nel vuoto e muore

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lasima lanon c’è: mortaUna ragazza di 25 anni, Clelia Ditano, è tragicamente deceduta a, in provincia di Brindisi, dopo essere caduta in un vano ascensore in una palazzina di via Piave. La giovane si trovava al quarto piano e aveva chiamato l’ascensore.ndo la, è caduta nelpoiché, secondo le prime ricostruzioni, laera rimasta ferma al primo piano e non era risalita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il corpo della ragazza, insieme agli operatori sanitari del 118 e ai carabinieri. La dinamica dell’incidente appare tragicamente chiara, ma resta da capire come sia stato possibile che le portesi siano aperte senza la presenza della, una grave violazione della sicurezza che ha provocato la morte della giovane.