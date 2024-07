Euro2024 Portogallo avanti col brivido

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 luglio 2024) 23.44 Servono i rigori alper piegare una eroica Slovenia 3-0 (0-0). Ora quarti di finale contro la Francia. A Francofortesubito pericoloso con Ruben Dias. Ci prova più volte Cristiano Ronaldo.La Slovenia si difende bene e riparte con pericolosità.Nella ripresa 'bomba' su punizione di CR7, Oblak respinge coi pugni.Sesko, in contropiede, manca il clamoroso vantaggio. Gara non si sblocca,supplementari.Diogo Jota steso in area, ma Oblak devia sul palo il penalty di Ronaldo (105').Regge lo 0-0,ai rigori Diogo Costa ne para 3.