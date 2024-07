Euro 2024 Capello attacca Spalletti | presuntuoso Dimissioni? Ho il sospetto…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Mi sono vergognato, un po’ come quando da calciatore tornai dal Mondiale del 1974“. Dopo il botta e risposta ai microfoni di Sky, Fabiotorna a parlare della sconfitta dell’Italia contro la Svizzera ae punta il dito contro. Questa volta il teatro dello scontro sono le pagine de “La Gazzetta dello Sport”. Differenze fra allenatore e CT Don Fabio, che da CT ha allenato l’Inghilterra prima (dal 2007 al 2012) e Russia poi (dal 2012 al 2015) sa di cosa parla quando gli viene chiesto di analizzare le differenze fra Nazionale e club: “sono due mestieri diversi. Non a caso non si dovrebbe parlare di allenatore, ma di selezionatore. Il CT deve innanzitutto scegliere i giocatori sulla base di quello che vede nei campionati.