Energia elettrica in Toscana il bivio Addio al mercato tutelato La guida per risparmiare

(Di lunedì 1 luglio 2024) Firenze, 1 luglio 2024 – E’ una data storica per ildell’in Italia: oggi, lunedì primo luglio, segna infatti la fine deldell’, così come accaduto per il gas all’inizio dell’anno. Cambia tutto, ci sono più possibilità per gli utenti ma significa anche tanti diversi contratti da valutare e così rischi che si possono correre se non si ha unaper muoversi nelle nuove regole. Soprattutto per quelli che vengono definiti i clienti ‘vulnerabili’, soggetti fragili o avanti con l’età che hanno bisogno, appunto, di tutele. Proviamo a chiarire alcuni degli aspetti principali e delle novità assieme all’avvocata Francesca Galloni, vicepresidente di Confconsumatori. Cosa dobbiamo fare e come possiamo scegliere quella che per noi è l’offerta migliore? «Per orientarsi nellibero dell’si consiglia vivamente di cercare l’offerta migliore presente accedendo al Portale delle Offerte dal sito di Arera, l’ente che regola i mercati dell’, del gas, dell’acqua e dei rifiuti in Italia.