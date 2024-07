Effetto Taylor Swift | aumentano le prenotazioni dei treni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Attesa per la tappa italiana L’si ripete. Dopo aver incrementato il successo del NFL, grazie alla sua relazione con Kelce ora tocca la mondo dei trasporti. La cantante, attualmente impegnata con il tour europeo, dopo i sold out in Spagna e Inghilterra, passerà anche da cui Milano, con una doppia data a San Siro il 13 e 14 luglio. Per raggiungere il capoluogo lombardo tante fan hanno pensato di prenotare dei. Secondo lo studio condotto da Trainline, l’app leader in Europa per l’acquisto di biglietti die pullman, le tratte ferroviarie verso Milano hanno registrato incrementi generalizzati del numero di passeggeri rispetto alla settimana precedente al concerto. Leggi anche: Grammy 2024: tutti i vincitori.stabilisce l’ennesimo record Gli esempi più emblematici sono dati dalle rotte che collegano Milano con Napoli e Roma, che hanno quasi raddoppiato, con un aumento rispettivamente del 117% e del 92%, il numero di passeggeri durante la settimana del concerto, rispetto alla settimana precedente.