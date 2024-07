Domenica di inizio estate sui generis l’ultima di luglio non solo per gli italiani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Non sempre il pensiero di un singolo individuo o di una comunità resta coerente in tutto il suo percorso. Ciò vale nonin senso stretto, ma anche quando è affidato all’umanità per tabulas. Volendo intendere per esse il frutto di una delle attività della mente trasposto in supporti materiali o elettronici per poterli conservare nel tempo. Quindi ne potranno trarre utilità anche le generazioni future. Non è necessario essere “cultori della materia”, in questi frangenti della Storia, per trarre da alcune delle situazioni prese in esame conclusioni che non rasserenano. Prendendo in considerazione. Il voto espresso ieri dagli elettori francesi al fine di formare il nuovo governo, per quanto sia stata espressa una volontà precisa e decisa, il caso non può essere chiuso e archiviato sic et simpliciter, senza dedicargli alcune considerazioni, seppur semplici.