Domani i funerali dello storico custode Malavasi

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si svolgerannoalle 14.30 in Cattedrale a Carpi le esequie funebri di Alfredo(in foto, ph Notizie)dell’Oratorio cittadino, morto sabato pomeriggio a 84 anni. Figura molta conosciuta da tutti quelli che hanno frequentato l’Eden, Alfredo per decenni è strato fedele collaboratore di don Nino Levratti a servizio di tutte le opere della Fondazione Aceg, in particolare, appunto dell’Oratorio e del cinema Eden. Nel libro ‘La nostra età fiorita’, don Levratti dedicò un capitolo ad Alfredo con sottotitolo ‘Il suo inseparabile mazzo di chiavi’, per ricordare che nel tempo era divenuto punto di riferimento e attentodegli ampi spazi dell’Oratorio. Arrivato alla pensione Alfredo non ha mai abbandonato la sua postazione di lavoro fino a quando la salute lo ha sostenuto.