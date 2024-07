Davide Baggio è morto in vacanza gravissima la moglie che era con lui

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 1 luglio 2024)inlache era con lui –in un incidente durante un’escursione in Egitto, dove stava trascorrendo le vacanze estive. Insieme a lui in macchina anche laChiara Tombolato, rimasta ferita gravemente. La vittima aveva soltanto 56 anni. ( dopo le foto) Leggi anche: Addio alle scene, la famosa band italiana si ritira: fan increduli (FOTO) Leggi anche: Spalletti e le dimissioni: la sconcertante risposta del ct azzurroinlache era con luimentre stava effettuando un’escursione in auto con ladurante unaal mare in Egitto., 56 anni, originario di Cusinati di Tezze ma residente a Cittadella, dove si era trasferito dopo il matrimonio, si è spento in un incidente.