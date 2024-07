Conte chiama Buongiorno | A Napoli saresti protagonista Il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Antoniopunta forte su Alessandroper il. Colloquio diretto tra i due. Il difensore del Torino apre al trasferimento. Ilè in pressing su Alessandro. Il difensore del Torino è l’obiettivo principale di Antonioper rinforzare la retroguardia azzurra. L’edizione odierna di TuttoSport rivela uninteressante sulla trattativa. Calciomercatoin prima linea pernon si sta limitando a chiederealla società, ma si sta muovendo in prima persona per convincere il giocatore. Il tecnico salentino ha avuto diversi contatti diretti con il difensore: telefonate, messaggi e persino un incontro in un ristorante di Torino poco prima chepartisse per la Germania con la Nazionale.