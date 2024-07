Chiama l’ascensore la porta si apre ma trova una morte allucinante

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 1 luglio 2024) La vittima aveva venticinque anni e tutta la vita davanti. Un incidente capitato in una palazzina, sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il corpo Bella, solare e tutta una vita davanti che non aspettava altro che essere vissuta con allegria, serenità e felicità. Ma tutto questo resterà solo nei sogni della sua famiglia che da qualche ora è piombata nell’incubo più totale e farà fatica a riprendersi. Lei siva Clelia Ditano, aveva 25 anni, era bellissima e aveva una grandissima voglia di vivere, cantare e ballare, ma nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio, questa ragazza hato lae nella maniera piùpossibile. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma questa ragazza era appena uscita di casa per vedersi con degli amici, aveva dimenticato a casa una borsetta, hato, ma hato la