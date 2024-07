Caterina Balivo rapina choc mentre è in vacanza | i dettagli

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 1 luglio 2024) Personaggi tv.è in: bottino da capogiro – Furto nella notte a casa dia Roma la scorsa notte. Secondo quanto riferito da alcuni media, i ladri sarebbero entrati nella notte forzando una finestra del balcone dell’appartamento nel quartiere Parioli a Roma. Si parla di un bottino da migliaia di euro fra orologi e gioielli. ( dopo le foto) Leggi anche: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, assenza clamorosa al matrimonio: ecco chi non era presente Leggi anche: Cecilia e Ignazio sposi, le parole di lui fanno piangere gli italiani (VIDEO)è in: iFurto a casa di. Una volta nell’abitazione i ladri hanno bloccato la porta dall’interno e rubato borse di valore, Rolex e gioielli.