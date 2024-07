Brutta grana per Il Brasiliano | il noto influencer finisce in manette cosa é successo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 1 luglio 2024) Massimiliano Minnocci,conosciuto sui social come Ilsarebbe stato arrestato a Riccione. Il suo vero nome è Massimilano Minnocci, ma èa tutti sui social con il nome “Il”. Ha 45 anni ed è di Pietralata, Roma ed è ormai diventato una star dei social. Ha infatti milioni di visualizzazioni e migliaia di follower sia su Instagram che su Tiktok e non nasconde le sue simpatie per l’estrema destra, come mostrano i tatuaggi che ricoprono il suo fisico da culturista. Secondo alcune fonti Ilsarebbe nei guai – ph. Screenshot Youtube @BellissimiZanzaraRepublic – Cityrumors.itIlè diventato famoso proprio per il suo stile di vita eccessivo, tra dipendenze, vita da strada e qualche reato mai rinnegato, come il suo nome d’arte, nato tanti anni fa quando era ancora giovane e giocava nei campetti di calcio di periferia.