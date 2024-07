Brucia il tetto Diciassette senza casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Momenti di paura ieri mattina a Verdello a causa di un incendio che ha distrutto ildi un edificio. L’allarme è scattato intorno alle 6,30 in via Leonardo da Vinci. Le cause del rogo sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Dalmine, Bergamo, Zogno, Gazzaniga e Romano di Lombardia che nel giro di tre ore sono riusciti a domare le fiamme e a bonificare tutta l’area. Stando ad una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito dal primo piano della palazzina. Per fortuna non si sono registrati feriti, ma sono una ventina le persone sfollate: al momento non sarebbero agibili tre delle abitazioni al primo piano dello stabile, oltre a due locali al piano terra che riguardano attività commerciali.