Boeing riacquisterà per 47 mld usd Spirit AeroSystems

(Di lunedì 1 luglio 2024) New York, 1 lug. (askanews) – La compagnia aerospazialeha annunciato lunedì cheil suo produttore di fusoliereche aveva scorporato dalla sua attività nel 2005.ha accettato di pagare 37,25 dollari per azione per un valore azionario totale di 4,7 miliardi di dollari. L’accordo arriva dopo un grande cambiamento di leadership allae secondo un comunicato della società migliorerà la sicurezza e il controllo di qualità degli aerei, dopo i vari incidenti in cui sono incorsi negli scorsi mesi.realizza le fusoliere dei modelli737 e altre componenti, comprese le sezioni dei 787 Dreamliner.ha rappresentato circa il 70% delle entrate dilo scorso anno, mentre un quarto degli introiti proveniva dalla produzione di componenti per il principale rivale di, Airbus.