Boeing riacquista Spirit AeroSystems per 47 miliardi e riporta in casa la produzione di componenti

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il gruppo statunitenseha raggiunto un accordo per ri-acquistare, pagando 4,7di dollari. Se si considera anche il debito della società che passa in capo a, il valore dell’operazione supera gli 8è un costruttore diper aerei tra cui le fusoliere di alcuni modelli. La società era stata scorporata dallo stesso compratore una ventina di anni fa e l’operazione segnala quindi una chiara inversione di rotta nelle strategie industriali del colosso americano. Non più una esternalizzazione esasperata ma il ritorno “in” della. Del resto tra i principali rilievi mossi al gruppo in questi anni dalle autorità di vigilanza del settore c’erano proprio le difficoltà di assicurare adeguati controlli di qualità lungo tutte le filiere dell’estesa rete di fornitori esterni.