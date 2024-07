Belen e Tony Effe show al matrimonio di Cecilia e Ignazio ecco cosa hanno fatto insieme

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 1 luglio 2024) IldiRodriguez eMoser è stato senza dubbio uno degli eventi più attesi e chiacchierati del mondo dello spettacolo italiano. Non solo per la presenza di amici, familiari e colleghi del mondo dello spettacolo, ma anche per alcune sorprese cheanimato la serata rendendola indimenticabile. Tra gli invitati, oltre a nomi noti come Giulia De Lellis e Andrea Damante, spiccava anche la presenza di, il rapper romano ex membro della Dark Polo Gang. La sua performance ha sorpreso e divertito tutti i presenti, regalando momenti di puro intrattenimento. Ma non è stata solo la musica a fare da protagonista: ancheRodriguez, sorella della sposa, ha giocato un ruolo centrale in questo spettacolo improvvisato.